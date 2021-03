NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für WPP nach Jahreszahlen von 1050 auf 1150 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Werbespezialist habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er traut ihm im Rahmen einer Geschäftserholung 2021/22 eine Rückkehr zu einem zwei- bis dreiprozentigen organischen Umsatzwachstum zu. Das neue Kursziel begründete er mit einer niedrigeren Verschuldung und dem in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum - beides zusammen überkompensiere negative Währungseffekte. WPP zählter zu seinen bevorzugten Werten in der Branche./gl/ajx



