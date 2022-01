HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Yara von 495 auf 500 norwegische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach dem epischen Jahr 2021 bleibe das Umfeld für die Agrarchemiebranche 2022 stark, schrieb Analyst Adrien Tamagno in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Papiere der Norweger böten eine hohe Rendite, die Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung sei aber eher schwach./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2022 / 17:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.