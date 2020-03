ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Yara von "Underperform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 335 auf 360 norwegische Kronen angehoben. Der Düngerkonzern sei eines der wenigen beobachteten Unternehmen mit Luft nach oben für Gewinnentwicklung, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er begründete dies mit relativ robusten Stickstoffmärkten, niedrigeren europäischen Gaspreisen und erwarteten Rückflüssen an die Aktionäre./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2020 / 18:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2020 / 05:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.