ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Yara nach den jüngsten Kursgewinnen von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft. Das Kursziel hob Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie aber von 340 auf 350 norwegische Kronen an. Insgesamt bleibe das Marktumfeld für Stickstoffdünger erst einmal positiv, schrieb der Experte. Allerdings könnte der Schwung im zweiten Quartal ein wenig an Kraft verlieren. Zudem zeichne sich für den Düngerkonzern Gegenwind auf der Währungsseite ab. Der Analyst hält die Gewinnerwartungen des Marktes für zu hoch./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2021 / 05:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



