MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Analyst Volker Bosse sprach in einer ersten Einschätzung am Donnerstag von einem ermutigenden Ausblick des Online-Modehändlers - allerdings unter dem Vorbehalt von Auswirkungen des Coronavirus. Das Partnerprogramm Marketsplaces habe im vierten Quartal einen Anteil von 15 Prozent zum vermarkteten Gesamtvolumen beigesteuert. Das sei ein positives Zeichen, denn das Programm gelte als zukünftiger Treiber für die Profitabilität./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2020 / 08:26 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.