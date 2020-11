HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das endgültige Zahlenwerk des Online-Modeversands sei exzellent gewesen, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Entwicklung im Oktober sei vielversprechend. Die Transformation in eine Plattform auch für andere Anbieter sei in vollem Gange./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2020 / 08:29 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2020 / 08:29 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.