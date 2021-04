Zalando Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zalando nach Eckdaten zum ersten Quartal von 92 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Online-Händler sei überraschend stark in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Covid-19-bedingte Sonderkonjunktur habe sich fortgesetzt. Das Unternehmen habe von einer beschleunigten Verschiebung der Kundennachfrage hin zu digitalen Angeboten, der Expansion des Partnerprogramms und relativ geringen Ru?cksendequoten profitiert./la/ck



