FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zalando von 94 auf 83 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Wegen der Wiedereröffnung des stationären Einzelhandels habe sich das zuletzt von der Pandemie geprägte Wachstum im dritten Quartal wie erwartet verlangsamt, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den neuen fairen Wert begründete er mit niedrigeren Cashflow-Schätzungen und einem erhöhten Bewertungsabschlag. Er geht aber davon aus, dass der Online-Händler für die derzeit herausfordernde Situation an den Beschaffungsmärkten gut gewappnet ist./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2021 / 16:59 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2021 / 17:17 / MESZ



