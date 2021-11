HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Der Gewinnrückgang bei dem Online-Modehändler sei erwartet worden, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den kommenden Monaten habe die Aktie eher wenig Luft nach oben. So müsse Zalando sich am hohen Vorjahreswachstum messen. Zudem seien die Aktien schon recht hoch bewertet./mis/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2021 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2021 / 08:15 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.