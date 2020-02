NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zalando auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Initiativen zur Ankurbelung des Wachstums dürften auf kurze Sicht zu Lasten der Profitabilität gehen, schrieb Analyst Tushar Jain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mittelfristig reflektiere der gegenwärtige Kurs der Aktien des Online-Modehändlers aber Wachstumschancen. Seine Änderungen der Schätzungen seien geringfügig./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2020 / 21:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.