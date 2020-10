NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zalando nach einem Zwischenbericht zum dritten Quartal und einer Erhöhung der Unternehmensprognose von 53 auf 63 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Erneut habe der Online-Modehändler die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt habe dies wohl schon erwartet, aber letztlich nicht in diesem Ausmaß. Deshalb dürfte die Aktie ungeachtet der in diesem Jahr bereits sehr starken Kursentwicklung am Freitag noch etwas höher in den Handel starten, glaubt die Analystin./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2020 / 20:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2020 / 20:50 / BST





