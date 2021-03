NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zalando von 81 auf 95 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Akquise neuer Kunden schaffe eine solide Basis für das laufende Jahr, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Schlussquartal 2020 habe sich der Aufwärtstrend bei den Kunden noch beschleunigt. Das verspreche Gutes für den Umsatz in diesem Jahr./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2021 / 11:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2021 / 11:19 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.