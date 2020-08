NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Online-Modehändler habe mit seinen Zahlen zum ersten Halbjahr im Rahmen der Vorabveröffentlichung gelegen, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Auch der bestätigte Ausblick sei keine Überraschung mehr gewesen./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2020 / 02:03 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2020 / 02:09 / ET



