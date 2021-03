NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Ihre Überzeugung für die strukturelle Wachstumsstory des Online-Händlers sei auf dessen Kapitalmarkttag noch gestärkt worden, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Strategie am europäischen Bekleidungsmarkt sei vielversprechend. Die Ziele seien ambitioniert, aber erreichbar./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2021 / 19:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2021 / 00:45 / ET





