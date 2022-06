NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Zalando von 28 auf 18 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Gewinnwarnung des Modehändlers sei massiver als befürchtet, schrieb Analyst Geoffroy de Mendez in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er kappte seine operativen Ergebnisschätzungen für 2022 und 2023 um bis zu 45 Prozent. Es sei weiter nicht die richtige Zeit für einen Einstieg, stellte der Experte klar. Er rechnet mit einer langen Zeit mauen Wachstums sowie mit die Marge belastenden Rabatten und hält die Bewertung auf Basis der neuen Schätzungen für immer noch zu hoch./ag/bek



