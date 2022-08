NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zeal Network vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Der Lottovermittler dürfte solide abgeschnitten haben, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dank des Rückenwindes aus verschiedenen Richtungen dürfte das Unternehmen im zweiten Halbjahr sogar noch einen Zahl zulegen. Gründe seien das traditionell starke Schlussquartal und die Verschiebung des Produktmixes hin zu Wohltätigkeitslotterien. Letzteres stütze die Gewinnentwicklung./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 09:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 09:52 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.