FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Kepler Cheuvreux hat Zooplus mit "Hold" und einem Kursziel von 153 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die Profitabilität des Online-Tierbedarfshändlers dürfte für etwas längere Zeit recht hoch bleiben, schrieben die Experten des Analysehauses in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies rechtfertige höhere Gewinnschätzungen. Weiteres Aufwärtspotenzial hänge aber von einer zweiten Welle von Einschränkungen in der Coronakrise in Europa ab./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





