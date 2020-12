LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zooplus von 110 auf 115 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Rückenwind für den Online-Händler in der Corona-Pandemie flaue auch 2021 vorerst nicht ab, schrieb Analystin Alvira Rao in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Expertin hob daher ihre Prognosen an. Dennoch bleibt sie für die Aktie skeptisch, da die Margen bei Zooplus niedrig blieben und es weiterhin strukturelle Herausforderungen gebe. Für Anleger gebe es im Sektor bessere Alternativen./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2020 / 18:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2020 / 05:00 / GMT



