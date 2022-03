MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Zur Rose nach Geschäftszahlen und einem Ausblick auf "Add" mit einem Kursziel von 300 Franken belassen. Der operative Verlust und der Nettoverlust seien höher ausgefallen als erwartet, schrieb Analyst Volker Bosse am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Grund hierfür seien verschiedene wachstumsbezogene Kosten gewesen. Den Übergang zur Profitabilität beim operativen Ergebnis (Ebitda) prognostiziere Zur Rose für 2024 - ein Jahr später als bislang angenommen. "Alles in allem ein enttäuschender Ausgang", lautet das Fazit des Experten./bek/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2022 / 07:58 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.