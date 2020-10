NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zur Rose Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 450 Franken belassen. Dies schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie anlässlich der geplanten Kooperation zwischen Compugroup Medical und Noweda. Es sei nicht überraschend, dass weitere Anbieter etwas vom etwa 50 Milliarden Euro großen Kuchen der Arzneimittelrezepte abhaben wollten, so der Experte./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2020 / 05:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2020 / 05:49 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.