NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zur Rose Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 450 Franken belassen. Analyst Alexander Thiel bezog sich in einer am Freitag vorliegenden Studie auf das vom Deutschen Bundestag beschlossene Gesetz zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken (VOASG), dem nun noch der Bundesrat zustimmen muss. Sollte das Gesetz in Kraft treten, dürfen Versandapotheken zwar gesetzlich Versicherten keine Rabatte mehr auf rezeptpflichtige Medikamente gewähren; die Neuregelung habe aber nur einen vernachlässigbaren Einfluss auf das Geschäft der Zur Rose Group. Die Schweizer hätten bei elektronischen Rezepten einen strategischen Vorteil./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / 18:51 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2020 / 18:51 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.