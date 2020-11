NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Aktien der Zur Rose Group nach dem jüngsten Kursrutsch im Zuge der Impfstoff-Euphorie auf "Buy" mit einem Kursziel von 450 Franken belassen. Bei den Papieren der Online-Apotheke drehe sich aber die Aktienstory vor allem um den Strukturwandel in der Branche statt wie bei einigen Essenslieferdiensten um die kurzfristigen Auswirkungen von Covid-19, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts hoher Eintrittsbarrieren sei die Zur Rose Group ideal positioniert, um von der immer stärkeren Bedeutung des Online-Geschäfts im signifikant unterdurchdrungenen Markt für verschreibungspflichtige Arzneimittel zu profitieren./la/ag



