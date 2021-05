NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Zur Rose Group angesichts eines im Bundestag verabschiedeten Gesetzes mit Auswirkungen auf die Einführung von E-Rezepten in Deutschland auf "Buy" mit einem Kursziel von 550 Franken belassen. Die Diskussion über elektronische Rezepte habe in den vergangenen Tagen die Kurse von Online-Apotheken unter Druck gesetzt, nun aber sei etwas mehr Klarheit in der Sache, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit werde ein wichtiger Punkt der Pessimisten geschwächt./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2021 / 12:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2021 / 12:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.