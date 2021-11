NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für die Online-Apotheke Zur Rose Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 571 Schweizer Franken belassen. Analyst Alexander Thiel verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf neue Richtlinien der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zum E-Rezept. Falls technische Schwierigkeiten aufträten, hätten Ärzte damit die Möglichkeit, auf ein Papierrezept auszuweichen, so der Experte. Um eine Nutzungspflicht handele es sich nicht./tav/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2021 / 13:26 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2021 / 13:26 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.