MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Aktie der Zur Rose Group nach der abgesagten Anweisung des Bundesministeriums für Gesundheit zur verpflichtenden Einführung des E-Rezepts zum Januar 2022 von ihrer "Top Picks"-Liste gestrichen. Die Aktie wurde dennoch auf "Buy" mit einem Kursziel von 450 Franken belassen. Faktisch bedeute dies eine bundesweite Verlängerung der Testphase, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da es weder einen Zeitplan für diese Testphase gibt noch einen neuen Termin zur verpflichtenden Einführung in Deutschland bedeute dies nun hohe Unsicherheit für die Umsatz- und Ergebnisprognosen von Zur Rose./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2021 / 07:17 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





