HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Zur Rose nach Zahlen von 154 auf 149 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Halbjahresergebnis habe bestätigt, dass die Schweizer derzeit Kunden an den deutschen Konkurrenten Shop Apotheke verlören, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die nun volle Konzentration auf Effizienzmaßnahmen solle aber früher die Gewinnschwelle bringen. Der Experte glaubt daher, dass steigendes Vertrauen in die Liquidtität des Unternehmens ein Zünder für die Aktie sein dürfte./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2022 / 00:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2022 / 00:15 / MESZ



