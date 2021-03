ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zur Rose Group von 266 auf 260 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Sebastian Vogel reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzungen für den Umsatz der Online-Apotheke angesichts einer späteren Konsolidierung von Medpex und Apotel. Hinzu kämen höhere Ausgaben für das Marketing. Daher senkte der Experte auch die Annahmen für den operativen Gewinn./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2021 / 09:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.