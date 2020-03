ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie der Zurich Insurance Group von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 405 auf 375 Franken gesenkt. Anlegern biete sich derzeit ein attraktives Investment in ein defensives, hochqualitatives Unternehmen mit einer starken Dividendenrendite, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel für die Aktie des Versicherers begründete er mit seinen um 4 bis 5 Prozent reduzierten Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2020 bis 2022./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2020 / 14:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.