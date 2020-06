NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zurich Insurance Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Analyst Johnny Vo wertete die Zahlung einer Teildividende durch den Großversicherer Axa in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie als Zeichen der Stärke. Auch andere europäische Versicherer wie Zurich, Allianz und Generali seien in der Lage gewesen, Dividenden zu zahlen. Die regulatorischen Vorgaben (Solvency II) hierzu seien zwar europaweit harmonisiert worden, aber nicht vereinheitlicht./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2020 / 14:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.