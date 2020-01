NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktie der Zurich Insurance Group von 400 auf 385 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Daten des US-Landwirtschaftsministeriums USDA und eine Gewinnwarnung des Versicherers QBE Insurance signalisierten Verluste im Agrarsegment des Schweizer Versicherers, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das dürfte die Konsensschätzungen durchkreuzen./bek/edh



