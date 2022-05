NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zurich von 405 auf 470 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen der Abhängigkeit der Ergebnisse vom US-Dollar komme die jüngste Währungsentwicklung dem Versicherer entgegen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Entsprechend habe man Schätzungen und Kursziel angehoben. Zudem bleibe die Preissetzungsmacht groß und die Zinsentwicklung stütze. Allerdings seien die Konsensschätzungen bereits recht hoch, weshalb nur eine Halteempfehlung drin sei./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2022 / 12:51 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2022 / 19:00 / ET



