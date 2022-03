ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Zurich nach Jahreszahlen von 445 auf 480 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Iain Pearce erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Versicherer, um positiven Margen- und Umsatzentwicklungen vor allem im Schaden- und Unfallgeschäft Rechnung zu tragen. Er verschob zudem den Bewertungszeitraum für die Aktie weiter in die Zukunft. Zum Anlagevotum verwies er auf die gute Kapitalausstattung, die derzeitige geografische Aufstellung der Schweizer und den deutlichen Rückenwind für die Preise./gl



