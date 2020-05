NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zurich Insurance Group nach Zahlen von 410 auf 370 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Edward Morris überarbeitete in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Schweizer Versicherer mit Blick auf die Quartalsbilanz und den Einfluss durch die Covid-19-Krise. Größte Änderung in seinem Modell seien die Berücksichtigung von höheren Forderungen im Zusammenhang mit Corona. Zudem kürzte er die Annahmen zum Prämienwachstum./tav/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2020 / 17:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.