NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Zurich Insurance Group nach Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr von 405 auf 425 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Während er für dieses Jahr nun angesichts der neuen Prognose des Versicherers mit einem geringeren Gewinn rechne, habe er seine Ertragsprognosen für 2021 und 2022 erhöht, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Montag vorliegenden Studie./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2020 / 04:53 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2020 / 04:53 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.