NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Zurich auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 375 Franken belassen. Das Thema Nachhaltigkeit (ESG) werde wohl künftig die Kursentwicklung beeinflussen, schrieb Analyst Gordon Aitken in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu Versicherern. Es lohne sich für Anleger in jedem Fall, die ESG-Schwergewichte zu identifizieren und jene, die allenfalls reagieren und die regulatorischen Minimalstandards erfüllen. Besonders gute ESG-Werte erreichen in Aitkens Analyse Axa, Aviva, Legal & General sowie die Swiss Re./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2020 / 17:27 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.