Die Aktie des italienischen Edel-Sportwagen-Herstellers springt heute auf ein neues Rekordhoch. Ferrari hat starke Geschäftszahlen vorgelegt und strebt weiteres Wachstum an. Zudem sorgen Presseberichte, wonach der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton bald für Ferrari fährt, für positive Unternehmensberichterstattung.



Ferrari hat im vierten Quartal bei einem um elf Prozent gestiegenen Umsatz von 1,52 Milliarden Euro einen Gewinn je Aktie von 1,62 (Vorjahr: 1,21) Euro je Aktie erzielt. Analysten hatten lediglich mit 1,51 Milliarden Euro respektive 1,56 Euro gerechnet. Der Umsatz stieg trotz etwas geringerer Auslieferungen.

Ferrari lieferte 3.245 Fahrzeuge aus, gegenüber 3.327 im vierten Quartal 2022. Der Umsatz pro ausgeliefertem Fahrzeug lag jedoch mit rund 469.000 Euro rund 14 Prozent über dem Vorjahr. Angetrieben von einer hohen Nachfrage nach dem Luxus-SUV Purosangue sind die Auslieferungen im vergangenen Jahr um 3,3 Prozent auf 13.663 Fahrzeuge gestiegen. Der Autobauer erwartet 2024 nun einen bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) von mindestens 2,45 Milliarden Euro, teilte Ferrari am Donnerstag-Nachmittag mit. Im Vorjahr waren es 2,28 Milliarden Euro.



Ferrari-Aktie auf Rekordhoch

Die Ferrari-Aktie, auch im EuroStoxx gelistet, legt an der New York Stock Exchange zeitweilig gut zehn Prozent zu und markiert bei 383,82 Dollar ein neues Allzeithoch. Im deutschen Handel erreicht die Ferrari-Aktie die Marke von 354 Euro. Seit Jahresbeginn steht damit bereits ein Kursplus von 15 Prozent zu Buche.



Sensationeller Wechsel in der Formel 1

Positiv beeinflusst wird die Ferrari-Aktie auch durch den Sensationswechsel in der Formel 1: Weltmeister Lewis Hamilton wechselt ab 2025 von Mercedes zu Ferrari. Der Deal ist nach Informationen von "Sky Sports" in England bereits perfekt. Der Rekordweltmeister werde Mercedes am Ende dieser Saison verlassen und dann zum italienischen Traditionsteam wechseln, hieß es am Donnerstagnachmittag. "Sky Sports" bezog sich auf eine Ansprache von Mercedes-Teamchef Toto Wolff vor der Belegschaft in der Zentrale in Brackley. Dort habe Wolff die Personalie verkündet. Update: Mercedes und Ferrari haben den Deal am Abend bestätigt.



BÖRSE ONLINE hatte die Ferrari-Aktie Ende Oktober 2023 bei einem Kurs von gut 283 Euro zum Kauf empfohlen und abei ein Kursziel von 350 Euro ausgegeben. Dieses Ziel wurde nun erreicht, Nachkäufe bieten sich derzeit nicht an.



Die Ferrari-Aktie ist neben 19 weiteren Unternehmen auch im Luxus Index von BÖRSE ONLINE enthalten. Die Luxus-Branche insgesamt steht nach einer Flaute im vergangenen Jahr vor einem neuen Aufschwung. Wer den Index nahezu 1:1 tracken möchte, greift zum Zertifikat mit der WKN DA0ABX.



Hier finden Sie weitere Informationen zum Luxus-Index – inkl. aller 20 darin enthaltenen Aktien.



