Nel ASA hat einen neuen Aktienoptionplan für seine Führungskräfte eingeführt.



Das norwegische Wasserstoff-Unternehmen Nel ASA hat Aktienoptionen für Führungskräfte herausgegeben. Das Volumen liegt bei insgesamt bei 1,37 Milllionen Optionen. Jede Option gibt bei Ausübung das Recht, eine Aktie von Nel zu einem Preis von 17,023 norwegischen Kronen (NOK) zu erwerben. Die Sperrfrist beträgt drei Jahre. Nicht ausgeübte Optionen verfallen nach 5 Jahren. Der Gewinn pro Option ist auf einen Höchstbetrag von 10 NOK ab dem Ausübungspreis begrenzt. Die Aktie von Nel ASA ist auch im €uro Wasserstoff Maxx Zukunft-Zertifikat (ISIN DE000LS9QTU9) enthalten. Das Portfolio deckt die komplette Wertschöpfungskette von grünem Wasserstoff ab, der mit Hilfe von erneuerbaren Energien produziert wird.

