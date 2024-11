Diese beliebte Tech-Aktie schießt am Donnerstag um 20 Prozent nach oben. Doch das könnte noch lange nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein. Laut Analysten sind hier bis zu 42 Prozent an weiterem Kurspotenzial möglich.

Die Aktie von Snowflake ist trotz ihres Status als Wachstums- und Technologieaktie im Jahresverlauf um 35 Prozent im Wert gefallen. Das lag vor allem an Zweifeln rund um die weitere Umsatzentwicklung des Konzerns. Doch Nachrichten am Mittwoch scheinen diese Sorgen zu zerstreuen und lassen die Papiere um 20 Prozent am Donnerstag steigen.

Beliebte Tech-Aktie schießt darum heute 20% nach oben

Konkret geht es dabei um die von Snowflake präsentierten Quartalszahlen. Diese wurden am Mittwoch nach Börsenschluss gemeldet und übertrafen die Erwartungen der Analysten. So präsentierte man für das Q3 einen Gewinn je Aktie von 0,20 US-Dollar (0,05 US-Dollar über den Schätzungen) und Umsätze in Höhe von 942 Millionen US-Dollar (43 Millionen US-Dollar über den Schätzungen).

Darüber hinaus veröffentlichte Snowflake einen Ausblick auf das vierte Quartal, der die kühnsten Träume vieler Experten übertraf. Statt 890 Millionen US-Dollar an Erlösen sollen 906 Millionen bis 911 Millionen US-Dollar eingespielt werden. Für das Jahr 2025 rechnet man nun ebenfalls mit besseren Ergebnissen.

Doch es könnten noch bis zu 42% drin sein

Durch diese positiven Nachrichten konnte die Aktie von Snowflake dann, wie erwähnt, um 20 Prozent zulegen, doch das könnte noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Die Analysten sehen im Schnitt noch zehn Prozent an Aufwärtspotenzial, wobei die optimistischste Schätzung aus dem Hause Goldman Sachs sogar noch eine Upside von 42 Prozent sieht.

BÖRSE ONLINE ist übrigens ebenfalls optimistisch und rät bereits seit Längerem bei den Papieren des Technologiekonzerns zum Kauf.

