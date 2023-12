Diese Prognose ist die wohl bisher optimistischste für das nächste Jahr: Ein Analyst sieht für 2024 zweistellige Wachstumschancen für die Aktienmärkte. Welche Gründe dahinterstecken und auf welche bestimmte Gruppe von Aktien er bei diesem Run setzt

Wie wird es für Aktien im neuen Jahr weitergehen? Anleger erwarten 2024 schon gebannt und zahlreiche Analysten werfen die unterschiedlichsten Prognosen in den Raum. Während einige eher vorsichtig verhalten sind, strotzen andere nur so vor Optimismus.

Nun gibt es jedoch einen Analysten, der von allen am meisten heraussticht: Denn seine Prognose für die Aktienmärkte 2024 gilt derzeit als die wohl optimistischste am Markt. Demnach könnte der S&P 500 das neue Jahr bei 5.200 Punkten beenden – das wäre aktuell ein Plus von rund 13 Prozent. Dafür hat er nicht nur einen bestimmten Grund, sondern verrät außerdem auch noch gleich, bei welchen Aktien besonders viel zu holen sein könnte.

Top-Prognose für 2024 – was dahintersteckt und zu welchen Aktien der Analyst rät

Tom Lee, Head of Research bei Fundstrat, setzt dem S&P 500 ein beeindruckendes Kursziel von 5200 Punkten, wie Yahoo Finance berichtete. Der Grund liege vor allem in der sinkenden Inflation, was zu einer Lockerung der Geldpolitik führen wird. Auch rechnet er nicht damit, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession geraten wird.

„2023 war ein Jahr, in dem die [Börsen-]Techniker richtig lagen ... Und die Ökonomen haben sich geirrt", erklärte er gestern bei einem Gespräch für 2024 laut Yahoo Finance. „Im Jahr 2024, denke ich, dass dies tatsächlich immer noch ein Restspielplan ist ... die Techniker werden das Jahr richtig und die Ökonomen werden das Jahr falsch machen."

Gleichzeitig verrät er, bei welchen Aktien besonders viel zu holen sein könnte. Zwar bleibt er auch 2024 Fan der Magnificent 7 Aktien wie Microsoft, Nvidia oder Alphabet. Diese haben dieses Jahr eine beeindruckende Performance an den Tag gelegt und haben die Anstiege der großen Indizes maßgeblich beeinflusst. Dennoch weißt er auch auf die gern übersehenen Small Cap Aktien hin. „Wenn es um die Positionierung geht, besitzt niemand Finanzwerte ... Niemand ist wirklich in Small Caps investiert. Es gibt eine Menge Potenzial." Das liege vor allem daran, da Small Caps meist mehr kurzfristige Schulden haben, wodurch sie dann von sinkenden Kapitalkosten profitieren.

