BÖRSE ONLINE: Herr Leber, ich habe kürzlich gelesen, dass Charlie Manger in seinem Interview sagte, früher sei es viel einfacher gewesen, in Value Aktien zu investieren. Da es halt einfach günstige Aktien gab, Anleger auf sie setzen konnten, die Aktien gestiegen sind und man dann bei einem normalen Preis wieder verkaufen konnte. Heute sei das aber viel schwieriger und eigentlich müssen alle Investoren auf die wenigen großen und gut laufenden Aktien setzen. Wie sehen Sie das als Valueinvestor?

Dr. Hendrik Leber: Das ist ein ganz spannendes Thema, das Sie ansprechen. Warren Buffets Kumpane Charlie Munger bezieht sich auf diese klassische Value-Lehre von Benjamin Graham. Also dem Lehrer von Warren Buffett, der damals Rezepte gefunden hat, wie man aus den Bilanzen günstige Aktien herausfiltern kann. Und dann finde ich meine billigen Aktien und das hat auch wirklich ein paar Jahre sehr gut funktioniert, weil die Börse damals noch sehr intransparent war. Denn die Informationen waren noch nicht so reichlich verfügbar wie heute. Und zum systematischen Ansatz konnte man wirklich gut in Value-Aktien investieren. Dann kam die Phase der Computerprogramme und der ETFs und damit verschwanden diese Effekte. Und das Interessante ist: Ich glaube, sie kommen wieder. Also ich würde dem Charlie Manger widersprechen. Denn bei den großen Aktien hat er wahrscheinlich recht. Ob ich die Nestle jetzt besser finde oder die Unilever oder wie auch immer, da komme ich als einzelner Investor nicht weit. Aber ich beobachte, dass die Börse immer stimmungsanfälliger wird, immer ineffizienter, dass das Research gerade bei kleinen Titeln abnimmt und dass ich plötzlich wieder Bewertungssystem finde, die ich hochinteressant finde.

Leber: Deswegen verändert sich das Investieren in Value-Aktien

Hendrik Leber führt aus, dass es zwar hin und wieder weh tue, wenn man sieht, dass sieben große Aktien die Börse bewegen und man mit viel Aufwand herausgesuchte Midcaps und Small-Caps beim Dahindümpeln beobachten muss. Doch laut Hendrik Leber könnte das Investieren in Small Cap-Aktien wieder zurückkommen:

BÖRSE ONLINE: Sie haben es ja schon schon angesprochen: Small Cap Aktien könnten ja die neuen Value-Aktien sein. Und sehen Sie tatsächlich schon die Renaissance der Nebenwerte für das nächste Jahr? Oder dauert es dann noch etwas?

Hendrik Leber: Also ich glaube, es passiert schon jetzt. Aber ich möchte erst mal einen kleinen Rückblick machen. Man sagte ja immer, dass die kleinen Aktien langfristig besser performen als die großen. Und der Grund ist recht einfach. Weil damit ich groß bin, muss ich vorher klein gewesen sein. Also irgendwo führt der Weg an die Spitze über das Wachsen und die großen Aktien können sich nicht mehr groß verdoppeln, verdreifachen. Die haben sozusagen den oberen Auslauf erreicht. Das heißt, es macht sehr viel Spaß, die kleinen Firmen zu finden, die den Weg nach oben schaffen. Wir haben aber noch einen zweiten großen Effekt, nämlich, dass die Großen immer größer werden, immer bedeutsamer werden. Früher war es immer so, da konnte eine Firma sich in ihrem lokalen Markt behaupten. Doch im nächsten Markt, im Ausland, im Nachbarland, war das dann immer eine andere Firma die dominierte. Inzwischen haben wir immer mehr Weltfirmen, die die ganze westliche Welt zumindest beherrschen oder die ganze chinesisch sprachige Welt. Also das teilt sich ja in zwei Teilen gerade auf. Das heißt, wir haben einen großen Trend Richtung große Aktien, dominante Aktien. Wir haben die Chance, aus den Kleinen was rauszuholen. Aber nicht aus allen, nur aus denen, die es wirklich bis nach oben schaffen. Die anderen braucht man einfach nicht. Und im Moment erleben wir gerade, dass nach diesem Lauf der großen Aktien seit dem 1. November ziemlich genau die kleinen Aktien wiederkommen und wieder sprießen. Das heißt, ich glaube, die Rückkehr der kleinen oder mittleren Aktien ist schon im Gange seit wenigen Tagen und sollte eigentlich bis nächstes Jahr gut anhalten.

