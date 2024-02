Wer sich noch in dieser Woche einen Anspruch auf hohe Ausschüttungen sichern will, der kann das mit diesen sieben hochausschüttenden Dividendenaktien, die in dieser Woche Ex-Dividende gehen.

Anleger, die eine Aktie an ihrem Ex-Dividendentag halten, haben anschließend einen Anspruch auf die geplante Ausschüttung des Unternehmens. Dementsprechend müssen Sie sich bei diesen Hochdividendenwerten sputen, denn Sie gehen bereits in dieser Woche Ex-Dividende.

Diese 7 Hochausschütter bieten bis zu 15,6 Prozent Dividendenrendite

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

Hercules Capital – Ex-Dividende: 27.02.2024 – Dividendenrendite: 8,6 Prozent

Aperam – Ex-Dividende: 27.02.2024 – Dividendenrendite: 6,5 Prozent

AGNC Invest – Ex-Dividende: 28.02.2024 – Dividendenrendite: 15,2 Prozent

Cardinal Energy – Ex-Dividende: 28.02.2024 – Dividendenrendite: 11,1 Prozent

Ashmore – Ex-Dividende: 29.02.2024 – Dividendenrendite: 7,6 Prozent

Realty Income – Ex-Dividende: 29.02.2024 – Dividendenrendite: 5,9 Prozent

Avangrid – Ex-Dividende: 29.02.2024 – Dividendenrendite: 5,6 Prozent

Dabei lohnt sich in dieser Woche ein besonderer Blick auf Realty Income. Der auch als “monthly dividend Company” bekannte REIT hat Zahlen vorgelegt, die einmal mehr die Stärke des Unternehmens in dieser Immobilienkrise unterstrichen haben. Inzwischen bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 5,9 Prozent und wird zunehmend attraktiver.

Spannend könnte für viele Investoren auch Hercules Capital sein. Dabei handelt es sich um einen BDC aus den USA, der ein großes Augenmerk auf die Finanzierung und Übernahme im Bereich Venture-Capital legt. Über ein Investment ließen sich Investitionen in Wachstumsunternehmen mit hohen Dividendenzahlungen vereinen.

