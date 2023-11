Sind das die besten Aktien, die Sie jetzt für die Jahresendrallye kaufen können? Drei Kandidaten schauen charttechnisch gerade mehr als vielversprechend aus und bieten dabei auch noch zweistellige Kurschancen. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Platz 3: Cloudflare - Starker Trend! (Kursziel: 85 US-Dollar von Needham)

Cloudflare etabliert sich zunehmend als unangefochtener Marktführer in einem Markt mit gigantischem Wachstumspotenzial. Mit einem satten Umsatzsprung von 32 Prozent im letzten Quartal auf 308,5 Millionen US-Dollar und einem überraschenden Gewinn von 0,10 US-Dollar pro Aktie, der die Erwartungen von 0,07 US-Dollar übertraf hat das Unternehmen seine Ambitionen untermauert, die digitale Sicherheitslandschaft für sich zu entscheiden.

Mit seiner robuste Abwehr von DDoS-Attacken, steht es an vorderster Front des Kampfes gegen Cyberkriminalität und bietet einen Rundumschutz, der weit über die Leistungsfähigkeit seiner Konkurrenten hinausgeht. Mit einem Netzwerk, das über 310 Städte in mehr als 120 Ländern reicht, verfügt Cloudflare über eine Infrastruktur, die keine Wünsche offenlässt – ein Faktor, der die Akteure der Branche aufhorchen lässt.

Das finanzielle Rückgrat des Unternehmens zeigt sich ebenso robust wie seine Firewalls. Nach einem bereits starken zweiten Quartal 2023 setzte Cloudflare diese Dynamik fort und vermeldete kürzlich für das dritte Quartal einen Gewinn, der mit 0,16 US-Dollar je Aktie die Prognosen von 0,10 US-Dollar deutlich überschritt. Der Umsatz für das Quartal erreichte 335,6 Millionen US-Dollar, womit Cloudflare die Markterwartungen erneut überbot.

Die Börse scheint endlich die wahre Stärke von Cloudflare zu würdigen. Ein jüngster Kurssprung von fast 14 Prozent ist ein deutliches Zeichen dafür, dass das Vertrauen in das Unternehmen steigt. Analysten und Investoren gleichermaßen erkennen: Cloudflare ist nicht nur ein Player im Cybersicherheitsgame – es ist der Spielmacher.

Fazit: Blickt man auf die Zukunft, ist das Bild klar. Sollte sich der Kurs über die Schwelle von 66,50 US-Dollar hinwegsetzen, könnten wir bald Kurse um die 73 US-Dollar und darüber hinaus sehen. Langfristig gesehen ist der Weg für Cloudflare geebnet, sich als Schwergewicht in der Tech-Welt zu etablieren. Das fundamentale Wachstum, die steigende Profitabilität und das immense Potenzial im Bereich der künstlichen Intelligenz verheißen gute Aussichten für das Unternehmen – und für seine Aktionäre.

Platz 2: Pure Storage - Volle Blitzgeschwindigkeit! (Kursziel: 58 US-Dollar von Northland Securities)

Pure Storage, Spezialist für Datenspeicherung, steht an der Schwelle zu einer technologischen Revolution, ähnlich dem Wandel von Schallplatten zu CDs oder von Fernsehen zu Streaming-Diensten. Der Wandel von herkömmlichen Festplatten zu Flash-Speichern geschieht still in den Datenzentren, doch Pure Storage treibt diesen Wandel mit Nachdruck voran. Auf der „Accelerate 2023“-Konferenz präsentierte das Unternehmen seine Vision eines energieeffizienten, abfallarmen All-Flash-Datacenters, das operative und Ressourcenkosten signifikant senkt. Mit ihrer wegweisenden SSD-Technologie, die ab 2026 preiswerter sein könnte als traditionelle Festplatten, haben die Kalifornier bereits ein All-Flash-Speichersystem entwickelt, das konkurrenzfähige Preise auch für Archivierung und Datenanalyse bietet. Ihr Produkt FlashBlade//E verspricht, mit den Kosten von HDDs zu konkurrieren, dabei Energie um 80 Prozent zu sparen und weniger Platz zu beanspruchen.

Neben der Hardware bietet Pure Storage auch Cloud-Speicher über Abonnements an und profitiert von der steigenden Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz. Mit Partnerschaften mit Nvidia und Meta Platforms und der Beteiligung am KI-Supercomputer RSC zeigt das Unternehmen seine Kompetenz im KI-Bereich. Die positiven Q2-Ergebnisse des Unternehmens bestätigen diesen Aufwärtstrend: Ein Umsatz von 689 Millionen Dollar, ein Plus von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr und 17 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, übertraf die Erwartungen von 680 Millionen Dollar. Ein bereinigter Gewinn pro Aktie von 34 Cent überstieg die Prognosen von 27 Cent. Mit einer Bruttomarge von 72,8 Prozent und einer operativen Marge von 16,2 Prozent sowie einem Anstieg des wiederkehrenden Umsatzes durch Abonnements um 27 Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar, unterstreicht Pure Storage seine wachsende Marktpräsenz. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatzsprung auf 3,40 Milliarden US-Dollar und einen Anstieg des Nettogewinns pro Aktie auf 1,64 Dollar.

Fazit: Charttechnisch bietet die Aktie Überraschungspotential. Wenn das Unternehmen den Trend beibehält bis zu den Quartalzahlen am 29. November, könnte mit einem Outcome die Rallye erneut angeschoben werden. Wo liegen mögliche Kursziele? Die vergangene Woche war für Anleger ein Grund zur Freude, als die Aktie von einem entscheidenden technischen Durchbruch profitierte. Die Aktie durchbrach die sogenannte Triggerlinie, das oft einen bullischen Trend signalisiert. Zusätzlich erreichte der Wert ein neues Jahreshoch, indem er den Widerstand bei 20,50 US-Dollar hinter sich ließ. Für diejenigen, die in die Aktie investiert sind oder eine Investition erwägen, ist der ehemalige Widerstand bei 20,50 US-Dollar nun zur Schlüsselunterstützung geworden. Kurspotential bis 58 US-Dollar sollten bei anhaltendem Trend möglich sein. Für eine strategische Absicherung des Investments könnte ein Stop-Loss 29,85 US-Dollar platziert werden. Ein Fall unter diese Marke könnte nämlich darauf hindeuten, dass der positive Schwung vorerst nachlässt. Unterstützung findet die Aktie auch durch die exponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMAs) 200 und 50 im Wochenchart, die zwischen 26,54 und 32,35 US-Dollar eine robuste Unterstützungszone bilden.

Platz 1: Elastic - das neue Google! (Kursziel: 100 US-Dollar von Jeffries)

Shay Banon, der einst eine Suchsoftware für die Rezeptsuche seiner Frau entwickelte, ist heute CEO und größter Aktionär von Elastic, einem Unternehmen mit einem Börsenwert von über 7 Milliarden Euro. Elasticsearch, das von führenden globalen Unternehmen wie Microsoft und Netflix genutzt wird, löst komplexe Suchprobleme für 22.000 Kunden weltweit. Elastic bietet nicht nur Suchlösungen, sondern auch Pakete für Datenvisualisierung, -sicherheit und -transformation.

Das Geschäftsmodell basiert auf Software-as-a-Service (SaaS) mit wiederkehrenden Abonnementerlösen sowie Einnahmen aus Support- und Servicepaketen. Im ersten Quartal 2023 sprang der Umsatz um 17% auf 293,75 Millionen US-Dollar, und der Nettogewinn schoss um 267% auf 0,25 US-Dollar je Aktie hoch, weit über den erwarteten 11 Cent. Die Elastic Cloud trug mit einem Umsatzwachstum von 24% und 121 Millionen US-Dollar maßgeblich zum Gesamterfolg bei.

Trotz eines beeindruckenden Free Cash Flows von 34,3 Millionen US-Dollar bleibt die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23 unterbewertet, was auf ein erhebliches Kurswachstumspotenzial hinweist. Angesichts des Booms im KI-Sektor könnte Elastic auch langfristig ein aussichtsreiches Investment sein.

Fazit: Aus der Charttechnischen Betrachtung bleibt der Trend, den Elastic seit Januar 2023 eingeleitet hat, intakt. Unterstützung bietet aktuell der EMA 200 bei 71,97 US-Dollar. Der ADX als Trendfolger ist mit maximaler Stärke bullisch und das auf vier Stunden Basis. Auf Tagesbasis bietet der EMA 200 die Unterstützung bei 69,47 US->Dollar. Auch hier könnte sich demnächst ein Bullisches Muster bilden, so dass das erste Ziel bei 83,54 US-Dollar angesteuert werden kann. Die Ergebnisse zum zweiten Quartal am 29. November sollten mit den positiven Schätzungen für weiteres Momentum sorgen.

