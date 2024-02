Wer sich noch in dieser Woche einen Anspruch auf hohe Ausschüttungen sichern will, der sollte einen Blick auf diese Hochdividendenaktien werfen, die bald ihren Ex-Dividendentag haben.

In dieser Woche haben sechs spannende Aktien ihren Ex-Dividendentag und durch das Halten der Anteilsscheine an diesem Datum haben Anleger einen Anspruch auf die anschließende Ausschüttung der Unternehmen. Grund genug also einen genaueren Blick auf die Werte zu werfen.

Diese sechs Aktien bieten in dieser Woche bis zu 10,0 Prozent Dividendenrendite

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt.

Gladstone Capital – Ex-Dividende: 20.02.2024 – Dividendenrendite: 10,0 Prozent

Gladstone Land – Ex-Dividende: 20.02.2024 – Dividendenrendite: 4,2 Prozent

LTC Properties – Ex-Dividende: 20.02.2024 – Dividendenrendite: 7,4 Prozent

International Paper – Ex-Dividende: 21.02.2024 – Dividendenrendite: 5,6 Prozent

Land Securities – Ex-Dividende: 22.02.2024 – Dividendenrendite: 5,9 Prozent

Endeavour Mining – Ex-Dividende: 22.02.2024 – Dividendenrendite: 4,8 Prozent





Dabei fällt auf: in dieser Woche stehen primär Immobilienwerte im Fokus. So ist Gladstone Land ein amerikanischer REIT mit Fokus auf Farmland und die Verpachtung an Bauern oder Player aus dem Sektor erneuerbare Energien. Land Securities aus Großbritannien hingegen unterhält ein breit diversifiziertes europäisches Portfolio, bestehend aus Gewerbe- und Büroimmobilien. LTC Properties aus den USA hingegen unterhält die Immobilien für Altersheime und medizinische Einrichtungen wie Krankenhäuser. Alle drei Werte sind vor dem Hintergrund einer potenziellen Zinswende spannend.

Die mit Abstand höchste Dividendenrendite erhalten Anleger allerdings in dieser Woche bei einem Investment in Gladstone Capital. Dabei handelt es sich um einen BDC (Business Development Company), der Unternehmen aus dem Mittelstand Amerikas eine Finanzierung durch Fremd- oder Eigenkapital bietet, was klassischen Banken oft nicht möglich ist. Mit diesem Ansatz unterhält Gladstone ein breites Portfolio an Beteiligungen und teilweise besicherten Schuldverschreibungen, das regelmäßige zweistellige Renditen abwirft, die auch an Anleger ausgeschüttet werden können.

