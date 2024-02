Im Interview mit BÖRSE ONLINE verrät der Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer, wie günstig deutsche Aktien bewertet sind, warum die Notenbanken die Zinsen sehr stark senken könnten und welche Alternativen aktuell Gold und Anleihen darstellen.

BÖRSE ONLINE: Können die Steuererleichterungen und Investitionsanreize für Unternehmen, die Habeck und Lindner jetzt planen, deutsche Aktien wirklich mal wieder auf Vordermann bringen?

Jörg Krämer: Mich hat überrascht, dass Wirtschaftsminister Habeck diesen Vorschlag unterbreitet hat. Aber er und Finanzminister Lindner sind sich nicht einig, wie genau man die Unternehmen entlasten und wie das finanziert werden soll.

BÖRSE ONLINE: Wie schnell könnten diese Steuererleichterungen kommen und welche Auswirkungen hätte das auf deutsche Aktien?

Jörg Krämer: Theoretisch kann so etwas sehr schnell gehen. Aber Habeck und Lindner haben unterschiedliche Finanzierungsvorstellungen – die Grünen wollen mehr Schulden und die Liberalen Einsparungen. Deshalb war es ja schon sehr schwierig, den Bundeshaushalt für 2024 aufzustellen. Alles in allem glaube ich nicht, dass die Unternehmenssteuern in dieser Legislaturperiode gesenkt werden.

BÖRSE ONLINE: Zudem hat Christian Lindner jetzt auch eine Wachstumsagenda angekündigt. Was halten Sie davon? Und ja, wie umsetzbar ist das denn?

Jörg Krämer: Die Wachstumsagenda ist absolut notwendig. Deutschland muss seinen Unternehmen endlich bessere Rahmenbedingungen bieten. Sehen Sie, vor 15 Jahren haben unsere Berechnungen auf Basis der Daten der Weltbank noch ergeben, dass Deutschland verglichen mit anderen EU-Ländern im oberen Drittel lag, was die Qualität des Wirtschaftsstandortes anbelangt. Mittlerweile liegen wir nur noch im Mittelfeld. Dazu passen nicht überdurchschnittlich hohe Steuern.

BÖRSE ONLINE: Auf der anderen Seite hat der DAX ja zuletzt trotzdem nicht schlecht performt. Was erwarten Sie hier für deutsche Aktien und wann gehen endlich die Zinssenkungen los?

