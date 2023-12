Tatsächlich bezahlt eine deutsche Aktie im Dezember eine Riesen-Dividende. Doch nicht nur darauf können Anleger sich freuen, sondern auch auf viele weitere hohe und verlässliche Dividenden, die einige Aktien noch in diesem Monat ausschütten.

Dividenden im Dezember von bis zu 35,78 Prozent

Aktie Dividendenrendite ex-Tag Anzahl Dividenden pro Jahr alstria office Reit 35,78% 04.12. 2 BlackRock 2,72% 06.12. 4 Devon Energy 7,61% 14.12. 4 Dominos Pizza 1,28% 14.12. 4 Kohl´s 8,64% 05.12. 4 KWS Saat 1,56% 14.12. 1 Main Street Capital 8,49% 07.12. 12 Orange 6,22% 04.12. 2 Public Storage 4,31% 12.12. 4 Realty Income 5,66% 29.12. 12

Dabei haben Sie sich nicht verlesen und wir haben uns auch nicht vertippt: Das deutsche Immobilien-Unternehmen alstria office Reit, welches sich um Bürogebäude in deutschen Ballungszentren konzentriert, bietet dank einer Sonderdividende eine Dividendenrendite von etwa 35,8 Prozent. Dabei beträgt die herkömmliche Dividende 0,06 Euro je Aktie, was zu einer Dividendenrendite von 1,4 Prozent führt. Die Sonderdividende in Höhe von 1,40 Euro, welche zunächst noch abgesegnet werden muss, trägt dann ihr Übriges dazu bei. Doch sollte man dann die alstria office Reit Aktie jetzt kaufen? Nun, es ist natürlich damit zu rechnen, dass es nach Zahlung der Dividende einen riesigen Dividendenabschlag gibt. Erstmal ist nur dadurch also nichts gewonnen. BÖRSE ONLINE rät allerdings zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 4,90 Euro und einem Stopp bei 3,30 Euro. Dieser dürfte durch den Dividendenabschlag gerissen werden, weswegen Anleger hier genau darauf achten müssen, wie die Aktie dann performt.

Doch welche Dividenden im Dezember lohnen sich sonst noch?

Devon Energy und Kohl´s-Aktie mit schönen Dividendenrenditen

Neben Aktien wie Realty Income oder Main Street Capital, die jeden Monat ihre Dividende ausschütten, bieten vor allem Kohl´s und Devon Energy schöne Dividendenrenditen im Dezember.

Dabei bietet das US-Kaufhaus Kohl´s, welches auch im E-Commerce mitmischt, eine Dividendenrendite von 8,64 Prozent, wobei die Amerikaner vierteljährlich zahlen. Die Kohl´s-Aktie befindet sich momentan noch nicht in einem klaren Aufwärtstrend, konnte aber einen doppelten Boden bilden, was oft als Umkehrformation bezeichnet wird. Anleger können mit kleinen Positionen starten und schauen, wie sich die Aktie entwickelt.

Auch das Öl- und Gas-Unternehmen Devon Energy hat aktuell noch keinen schönen Chartverlauf. Auch wenn es hier eine hohe Dividende von 7,61 Prozent im Dezember gibt, legen Anleger diesen Wert erstmal auf die Beobachten-Liste.

Besser sieht es derweil bei französischen Orange-Aktie aus. Das Telekommunikations-Unternehmen ist ist einem schönen Aufwärtstrend und zahlt im Dezember einen Teil der Dividende von insgesamt 6,22 Prozent. Anleger können bei der Orange-Aktie zugreifen.

Und lesen Sie auch: Reich werden mit der Dividendenpyramide - Was Aktien von Allianz, Deutsche Telekom und Microsoft damit zu tun haben

oder: Mit diesen neun Dividenden-Aktien verdient Bill Gates jedes Jahr eine halbe Milliarde Dollar

Hinweis zu Dividenden im Dezember 2023

Wichtig: Die obige Liste stellt nur eine Auswahl von Aktien dar, die sowohl im Dezember 2023 ihren ex-Tag haben, als auch ihre Dividende zahlen. Es gibt weitere Aktien, die im Dezember 2023 eine Dividende zahlen und auch einige Aktien, die ihren ex-Tag bereits hatten und dann bald bezahlen. Für Anleger ist es ja aber schön, wenn man sich die Aktien auch wirklich vorher noch ins Depot legen kann. Dabei zahlen manche dieser Unternehmen ihre jährliche Dividende im Dezember. Manche schütten aber "nur" ihre vierteljährliche oder monatliche Dividende aus. Anleger prüfen also im Einzelfall, wie viel Rendite es im Dezember 2023 gibt. Doch in der Tabelle oben finden Sie ganz rechts die Anzahl an jährlichen Ausschüttungen. Zudem achten Anleger darauf, die Aktie bereits einige Tage vor dem Ex-Datum im Depot zu haben. Je nach Land und Regelung muss man die Aktie zu einem anderen Tag im Depot haben. Wer sie ein paar Tage vorher hat, sollte auf der sicheren Seite sein.

Übrigens: BÖRSE ONLINE gibt es jetzt auch bei Youtube. Schauen Sie hier in unsere neuestes Video rein.