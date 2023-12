Auch im Januar gibt es wieder sehr viele lukrative Dividendenrenditen. In diesem Artikel haben wir einige aussichtsreiche Dividenden für den Januar 2024 zusammengetragen. Doch bei den 8,51 Prozent muss noch lange nicht Schluss sein. Auf welche Dividenden-Aktien Anleger jetzt setzen können.

Dividenden im Januar 2024 von bis zu 8,51 Prozent

Aktie Dividendenrendite Ex-Tag Anzahl Ausschüttungen im Jahr Advanced Auto Parts 3,25% 11.01. 4 Bank of Nova Scotia 4,93% 02.01. 4 Campbell Soup 3,45% 03.01. 4 Comcast 2,59% 02.01. 4 Enel 5,94% 22.01. 2 Iberdrola 4,22% 09.01. 2 Kering 3,52% 15.01. 2 Main Street Capital 8,51% 04.01. 12 Repsol 5,15% 09.01. 2 TotalEnergies 6,26% 02.01. 4

Dabei sollten Anleger aber nicht nur auf die Höhe der Dividendenrendite achten, sondern auch darauf, dass die Aktie sich in einem schönen Aufwärtstrend befindet. Denn was bringt eine tolle Dividende, wenn die Aktie dann nur verliert? Bei Advanced Auto Parts sollten Anleger also erstmal die Finger von lassen und das Papier auf die Beobachten-Liste setzen. Nach einem harten Kurseinbruch versucht sich die Advanced Auto Parts-Aktie momentan an einer Bodenbildung.

Spannender wird es hier bei der Bank of Nova Scotia. Denn mit einer Dividendenrendite von 4,93 Prozent bietet die kanadische Bank eine attraktive Ausschüttung und die Aktie befindet sich momentan kurz vor einem Ausbruch. Kann sich die Bank of Nova Scotia-Aktie über der 200-Tage-Linie halten, so können Anleger mit einer kleinen Position einsteigen.

Spannend ist auch die Dividende der französischen Aktien TotalEnergies. Zwar hadert der Wert aktuell mit der 50-Tage-Linie, doch die TotalEnergies-Aktie stieg zuletzt immer weiter und zahlt dabei eine stattliche Dividendenrendite von 6,26 Prozent. Anleger beobachten die Lage an der 50-Tage-Linie und suchen einen guten Einstieg, solange die Aktie weiter höhere Hochs bildet.

Übrigens: Im BÖRSE ONLINE Globale Dividenden Stars Index finden Sie stets starke weltweite Dividenden-Aktien

8,51 Prozent Dividendenrendite und mehr

In unserer Liste bietet die Aktie von Main Street Capital mit 8,51 Prozent Dividendenrendite die höchste Ausschüttung. Zudem befindet sich das Papier, welches seine Dividende jeden Monat ausschüttet, auch wieder in einem Aufwärtstrend. Anleger können bei der Main Street Capital-Aktie weiter einsteigen.

Dabei gibt es bei vielen monatlichen Dividendenzahlern noch deutlich höhere Dividendenrenditen. Doch uns ist auch wichtig, dass die Aktien zugleich steigen und das ist nicht immer der Fall. Wer dennoch einfach nur hohe Dividenden möchte, kann sich auch AGNC Investment mit mehr als 14 Prozent anschauen, oder auch Armour Residential mit fast 25 Prozent Dividendenrendite. Doch wir empfehlen diese beiden Aktien aktuell nicht, weil der Trend noch nicht stimmt.

Anleger setzen also besser auf Dividenden im Januar 2024, die nicht nur gute Ausschüttungen verheißen, sondern deren Aktien auch noch schön steigen.

Hinweis zu Dividenden im Januar 2024

Wichtig: Die obige Liste stellt nur eine Auswahl von Aktien dar, die sowohl im Januar 2024 ihren ex-Tag haben, als auch ihre Dividende zahlen. Es gibt weitere Aktien, die im Januar 2024 eine Dividende zahlen und auch einige Aktien, die ihren ex-Tag bereits hatten und dann bald bezahlen. Für Anleger ist es ja aber schön, wenn man sich die Aktien auch wirklich vorher noch ins Depot legen kann. Dabei zahlen manche dieser Unternehmen ihre jährliche Dividende im Januar. Manche schütten aber "nur" ihre vierteljährliche oder monatliche Dividende aus. Anleger prüfen also im Einzelfall, wie viel Rendite es im Januar 2024 gibt. Doch in der Tabelle oben finden Sie ganz rechts die Anzahl an jährlichen Ausschüttungen. Zudem achten Anleger darauf, die Aktie bereits einige Tage vor dem Ex-Datum im Depot zu haben. Je nach Land und Regelung muss man die Aktie zu einem anderen Tag im Depot haben. Wer sie ein paar Tage vorher hat, sollte auf der sicheren Seite sein.