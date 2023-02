In einem volatilen Markumfeld zeigt sich derzeit die Aktie des netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter Freenet stark. Aus technischer Sicht ist noch Luft nach oben.

Nach dem Vierjahreshoch bei 26,86 Euro von Ende April des vergangenen Jahres setze beim MDAX-Titel eine massive Korrektur ein, die erst im Bereich um 19 Euro ihr Ende fand. Mittlerweile wurde im frisch etablierten Aufwärtstrend ein erheblicher Teil dieser Verluste wettgemacht. Zudem konnte die Freenet-Aktie wichtige charttechnische Parameter, wie der vom 2022er-Hoch stammende Abwärtstrend oder auch die 200-Tage-Linie bei aktuell 21,89 Euro überwunden werden, sodass von einer Fortsetzung der neu etablierten Aufwärtstendenz ausgegangen wird.

Anziehende Relative Stärke untermauert diese Einschätzung. Mittelfristig liegt das Kursziel um 25/26 Euro - dem nächsten markanten Widerstandbereich (siehe Chart hier unten).



Foto: Lenz + Partner, Tai-Pan 20.0 Freenet-Aktie: Kursentwicklung seit Juli 2020

Einschätzung zur Freenet-Aktie

Verteidigt die Freenet-Notierung auch weiterhin ihr frisch erkämpftes Niveau, bietet sich neben einem Investment in den Basiswert für spekulative Anleger auch ein gehebeltes Zertifikat an. Die gewählte Schwelle liegt allerdings zur Sicherheit noch unter dem Tiefstkurs vom Oktober 2022. Damals notierte Freenet am 13. Oktober im Tagestief auf Intraday-Basis bei 18,62 Euro.

Empfehlung: Knock-out-Call auf Freenet

WKN: SD8VF9

Knock-out-Schwelle: 18,28 Euro

Hebel: 4,5



Lesen Sie auch: Porsche AG – Wie geht es nach dem furiosen Börsenstart weiter? Alle Dax-40-Aktien im Check