Heute steigt die Aktie dieses gefallenen Engels um sieben Prozent nach oben und baut damit ihre Gewinne auf Monatsbasis auf 22 Prozent aus. Ist das jetzt das Signal für den Turnaround und eine Chance zum Kauf? Oder sollten Anleger besser die Finger von den Papieren lassen?

Die Aktie von BayWa schießt am Montag zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit nach oben und baut die Gewinne auf Monatsbasis auf 22 Prozent aus. Das treibt die Papiere des gefallenen Engels, der auf YTD-Sicht noch um 56 Prozent im Minus liegt, an.

Gefallener Engel steigt heute um +7%

Wegen Schuldenproblemen ist BayWa in diesem Jahr binnen kurzer Zeit vom Vorzeigeunternehmen zum Sanierungsfall geworden. Doch der gefallene Engel macht Anlegern zuletzt wieder etwas Hoffnung.

So verkündete am Montag der Vorstand, dass die Gläubigerbanken dem Unternehmen mehr Zeit und Geld einräumen dürften, um die Sanierung voranzutreiben. In den kommenden Tagen sollen dafür alle Unterschriften der betreffenden Geldhäuser vorliegen.

Bereits in der vergangenen Woche hatte es positive Nachrichten rund um den Konzern gegeben, nachdem ein Sanierungsgutachten positive Signale für eine Erholung der BayWa gesendet hat.

Chance zum Kauf beim gefallenen Engel oder besser Finger weg?

Doch die Frage, die sich Anlegern stellt, ist: Ist das jetzt eine Chance zum Kauf bei dem gefallenen Engel?

Die Antwort ist zwar noch nicht endgültig, doch bisher lautet diese noch nein. BayWa sendet zwar ein Lebenszeichen aus, hat aber einen weiten Weg vor sich, bevor bei dem Titel Entwarnung gegeben werden kann.

Dementsprechend sollten Anleger sehr vorsichtig sein, besonders da die Schuldenlast BayWa noch immer erdrücken kann. Angesichts dessen rät BÖRSE ONLINE weiterhin zum Verkauf der Papiere.

