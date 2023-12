Robert Halver verrät im Interview, warum die USA nun in wirtschaftlicher Hinsicht unser Gegenspieler werden, warum Deutschland keinen anderen Ausweg hat, als Schulden zu machen und warum Deutschland jetzt dennoch günstig bewertet ist.

Wie der Leiter Kapitalmarkt-Strategie der Baader Bank jetzt die deutsche Politik einschätzt, welche Aktien und Branchen er zum Kauf empfiehlt und welches Überraschungspotenzial Robert Halver für 2024 sieht, das verrät er jetzt im Interview bei BÖRSE ONLINE. Dabei nimmt Robert Halver wie gewohnt kein Blatt vor den Mund und verrät, welche deutschen Aktien er jetzt kaufen würde und wo Anleger Vorsicht walten lassen sollten.

Auch wenn es aktuell nicht grandios aussieht in Wirtschaft und Politik in Deutschland, so macht Börsen-Experte Robert Halver dennoch ein gewisses Überraschungspotenzial aus. Denn wenn einige Punkte beachtet werden, dann könnte Deutschland der Turnaround schneller gelingen als gedacht:

Börsen-Experte Halver: Hier findet man günstige deutsche Aktien

Robert Halver verrät zudem, in welchem deutschen Index er jetzt nach aussichtsreichen Aktien schauen würde. Denn auch wenn es aktuell etwas in der Wirtschaft hapert, so laufen die Börsen doch ganz gut und Deutschland verfügt immer noch über viele Weltmarktführer, die den Turnaround einleiten und anschieben können. Allerdings sollten Anleger da auch nicht bei jeder Aktie blind zugreifen. Welche Tipps Robert Halver jetzt hat, was sich aber für einen erfolgreichen Turnaround Deutschlands schnell ändern muss und wie Anleger davon mit günstigen deutschen Aktien profitieren können, das sehen Sie jetzt im exklusiven Video-Interview auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

