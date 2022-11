Wann sollten Anleger wieder voll einsteigen? Mike Wilson von Morgan Stanley verrät Anlegern jetzt, wann der S&P 500 sein Tief erreichen wird – eine „großartige Kaufgelegenheit“. Von Jennifer Senninger

Der Chefstratege für US-Aktien von Morgan Stanley, Mike Wilson, hatte am Freitag in der CNBC-Sendung „Street Signs Asia“ für Anleger hervorragende Neuigkeiten. Geht es nach dem Experten, nähern wir uns nämlich immer mehr dem Ende des Bärenmarkts.

2022 war bisher ein enorm turbulentes Börsenjahr. Die Inflation und die strenge Geldpolitik der Notenbanken mit Zinserhöhungen, um diese zu bekämpfen, hielten Anleger in Atem. Der S&P 500 liegt seit Jahresanfang insgesamt etwa 17 Prozent im Minus. Seit Anfang dieses Monats konnte er jedoch bereits etwa drei Prozent zulegen.

Deswegen befinden wir uns laut Morgan Stanley in der "finalen Phase" beim S&P 500

"Ich denke, wir befinden uns in der finalen Phase, aber diese kann sehr herausfordernd sein", so Wilson. "Jetzt ist es ein Risiko in beide Richtungen. Und ich denke, dass wir wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres in diesem zweiseitigen Risiko bleiben werden". Und: „Der endgültige Schritt des Bärenmarkts erfolgt wahrscheinlich im ersten Quartal des nächsten Jahres, wenn die Gewinne endlich den Stand erreicht haben, den wir für das nächste Jahr erwarten."



Doch wann ist der Zeitpunkt für Anleger, um wieder einzusteigen? Wird es für die Märkte noch einmal bergab gehen? Mike Wilson nennt einen konkreten Zeitpunkt. Laut ihm werde der S&P 500 im ersten Quartal des nächsten Jahres „wahrscheinlich einen neuen Tiefpunkt erreichen“. Zudem sei „ein Wert von 3000 ein guter Bereich, um über den Tiefpunkt dieses Bärenmarktes nachzudenken." Das neue Tief des Index ist laut Wilson dann aber „eine großartige Kaufgelegenheit, denn wenn wir Ende nächsten Jahres ankommen, werden wir auf das Jahr 2024 blicken, wenn die Gewinne wieder anziehen“, so Wilson.